ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Сенегала

Международная футбольная федерация (ФИФА) начала дисциплинарное дело в отношении сборной Сенегала из-за возможного нарушения регламента на чемпионате мира в Катаре.

Перед матчем третьего тура с Эквадором (2:1) главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе появился на пресс-конференции без игрока. По регламенту на предматчевой пресс-конференции должны присутствовать наставник и футболист.

Напомним, что подопечные Сиссе вышли в плей-офф турнира, где в 1/8 финала сыграют с командой Англии.

Ранее сообщалось, что болельщика заставили убрать флаг Украины на матче ЧМ-2022 Иран — США.