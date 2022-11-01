Тайсон вступился за Месси в конфликте с Альваресом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон ответил мексиканскому боксёру Саулю Альваресу, обвинившего форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в неуважении к североамериканской стране.

«Некто по имени «Канело» угрожал Месси. Если он посмеет тронуть Месси, мне придётся выйти на ринг много лет спустя», — написал Тайсон в соцсетях.

Напомним, что Альварес прокомментировал фотографию с Месси, который наступил на футболку сборной Мексики. Он заявил, что футболист должен молиться богу, чтобы боксёр его не нашёл.

Ранее Сеск Фабрегас объяснил Альваресу, почему футболка Мексики оказалась под ногами у Месси.