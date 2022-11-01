Фабрегас объяснил Альваресу, почему футболка Мексики оказалась под ногами Месси

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас ответил на слова мексиканского боксёра Сауля Альвареса, обвинившего форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в неуважении к североамериканской стране.

«Ты не понимаешь, как работает раздевалка и что происходит после матча. Все футболки, даже те, которые мы носим сами, оказываются на полу, а после этого отправляются в стирку», — написал Фабрегас.

Напомним, что Альварес прокомментировал фотографию с Месси, который наступил на футболку сборной Мексики. Он заявил, что футболист должен молиться богу, чтобы боксёр его не нашёл.

Ранее Альварес назвал Серхио Агуэро «ублюдком» после того, как аргентинец вступился за Месси.