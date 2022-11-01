RMC Sport: Мбаппе рискует пропустить матч с Тунисом на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может пропустить матч третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Туниса.

По информации RMC Sport, игрок испытывает дискомфорт в лодыжке. Отмечается, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам собирается предоставить отдых Мбаппе.

Игра между командами пройдёт 30 ноября в Эр-Райане на стадионе Education City. Начало — в 18:00 мск.

Напомним, что Франция обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

Ранее Гарет Бэйл прокомментировал вылет Уэльса с ЧМ в Катаре.