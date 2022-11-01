Бэйл прокомментировал вылет Уэльса с ЧМ в Катаре

Полузащитник и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Мы разочарованы результатом, однако должны понимать, что проделали долгий путь, чтобы попасть на чемпионат мира. Нам нужно гордиться тем, что мы были в Катаре. Мы отдали все силы и покидаем турнир с высоко поднятыми головами, гордясь тем, чего достигли», — приводит слова Бэйла BBC.

29 ноября Уэльс потерпел поражение от команды Англии со счётом 0:3 в матче третьего тура группового этапа и завершил выступления на турнире. Валлийцам удалось квалифицироваться для участия в чемпионате мира впервые с 1958 года.

Ранее главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш рассказал об атмосфере, окружавшей команду на ЧМ в Катаре.