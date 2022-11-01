Рэшфорд — о выходе Англии в плей-офф ЧМ: у нас огромные амбиции

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над командой Уэльса (3:0) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мы были немного расстроены после игры со сборной США. Считаю, что мы могли сыграть гораздо лучше, поэтому было важно показать хороший футбол в следующей встрече. В первом тайме мы классно оборонялись, нужно было лишь реализовывать моменты и закончить игру пораньше», — приводит слова Рэшфорда BBC.

Нападающий поделился эмоциями от выхода в плей-офф.

«Я рад, что мы вышли в плей-офф. У нас огромные амбиции. Думаю, мы можем играть ещё лучше», — сказал он.

25-летний англичанин оформил дубль в прошедшей встрече на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане.

В 1/8 финала Англия сыграет со сборной Сенегала.

Ранее сообщалось, что полузащитник США Кристиян Пулишич избежал серьёзной травмы и сыграет с Нидерландами в 1/8 финала ЧМ.