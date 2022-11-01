Globo: Бразилия сыграет резервным составом в матче с Камеруном на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите решил предоставить отдых основным игрокам и задействовать резервный состав в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Камеруна.

Как сообщает Globo, с максимальной долей вероятности в предстоящей встрече в стартовом составе бразильской сборной выйдут Эдерсон, Дани Алвес, Милитао, Бремер, Алекс Теллес, Фабиньо, Бруно Гимарайнс, Антони, Родриго, Габриэл Жезус, Мартинелли.

По информации источника, в атакующей группе возможен выход нападающих «Фламенго» Педро или Эвертона Рибейро.

Напомним, что из-за повреждений игру пропустят форвард Неймар, а также защитники Данило и Алекс Сандро. Также есть игроки, у которых в прошедшие дни были температура и недомогание. В связи с этим Тите наигрывает на тренировках стартовый состав из числа тех, кто был меньше задействован в двух первых турах.

Матч Бразилия — Камерун состоится 2 декабря. Начало — в 22:00 мск.

Селесао гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата мира после побед над сборными Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0).

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит матч с Камеруном на ЧМ.