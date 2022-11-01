Неймар пропустит матч с Камеруном на ЧМ-2022
Нападающий сборной Бразилии Неймар не сможет принять участие в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Камеруна.
«Обследование выявило у Сандро травму мышц левого бедра. Данило и Неймар всё ещё находятся в процессе восстановления после травм лодыжки. Все трое не примут участия в игре против Камеруна», — говорится в сообщении на официальном сайте федерации.
30-летний бразилец получил растяжение связок лодыжки в матче первого тура группового этапа с командой Сербии (2:0).
Подопечные Тите досрочно вышли в плей-офф турнира.
Ранее защитник сборной Бразилии Алекс Теллес высказался о восстановлении партнёра по команде Неймара по ходу чемпионата мира в Катаре.