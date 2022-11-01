Теллес сообщил, что Неймар быстро восстанавливается после травмы
Защитник сборной Бразилии Алекс Теллес высказался о восстановлении партнёра по команде Неймара по ходу чемпионата мира в Катаре.
«Неймар быстро восстанавливается. Нам его не хватает, но он делает всё возможное, чтобы поскорее вернуться», — цитирует Теллеса RMC Sport.
30-летний бразилец получил растяжение связок лодыжки в матче первого тура группового этапа с командой Сербии (2:0).
Подопечные Тите досрочно вышли в плей-офф турнира.
Ранее Бразилия стала первой командой, не проигравшей в 17 матчах группового этапа ЧМ подряд.