Рэшфорд оформил дубль за 18 минут в матче с Уэльсом

Сборная Англии проводит матч с командой Уэльса в рамках группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд отличился на 68-й минуте, оформив дубль. Первый мяч он забил на 50-й.

Счёт матча — 3:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта.

Встреча между командами проходит в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана ни разу не пробила по воротам США в первом тайме матча ЧМ.