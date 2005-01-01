Сборная Ирана ни разу не пробила по воротам США в первом тайме матча ЧМ

Сборная Ирана проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой США.

Команда Карлуша Кейруша ни разу не пробила по воротам соперника в первой половине игры. Футболисты США нанесли восемь ударов по воротам, три из них — в створ.

Игра проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. На данный момент счёт 1:0 в пользу команды Грегга Берхалтера.

Главный судья встречи — Антонио Мигель Матеу Лаос из Испании.

Напомним, что мундиаль в Катаре проходит с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что гол Тимоти Веа в матче с Ираном не был засчитан из-за офсайда.