Уэльс и Англия не забили голов в первом тайме на ЧМ
Сборные Уэльса и Англии играют вничью после первого тайма в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Встреча между командами проходит в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
Счёт встречи — 0:0.
Англия лидирует в группе B, набрав четыре очка. Уэльс — четвёртый (одно очко).
Ранее сообщалось, что француженка Стефани Фраппар будет главным судьёй матча группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Германии и Коста-Рики.