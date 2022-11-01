Уэльс и Англия не забили голов в первом тайме на ЧМ

Сборные Уэльса и Англии играют вничью после первого тайма в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Встреча между командами проходит в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Счёт встречи — 0:0.

Англия лидирует в группе B, набрав четыре очка. Уэльс — четвёртый (одно очко).

Ранее сообщалось, что француженка Стефани Фраппар будет главным судьёй матча группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Германии и Коста-Рики.