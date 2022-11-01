США с минимальным счётом обыгрывают Иран после первого тайма матча чемпионата мира

Сборная Ирана проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой США.

Игра проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. После первого тайма счёт 1:0 в пользу подопечных Грегга Берхалтера.

Главный судья встречи — Антонио Мигель Матеу Лаос из Испании.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что иранские болельщики освистали футболистов, спевших гимн перед матчем с США.