Иранские болельщики освистали футболистов, спевших гимн перед матчем с США

Сборная Ирана проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой США.

Иранские болельщики освистали игроков, спевших гимн своей страны перед игрой с США.

Игра проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Главный судья встречи — Антонио Мигель Матеу Лаос из Испании.

Напомним, что мундиаль в Катаре проходит с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что 92% читателей RT будут поддерживать Иран в матче с США на ЧМ-2022.