92% читателей RT будут поддерживать Иран в матче с США на ЧМ-2022

Сборная Ирана проведёт матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой США.

В ходе голосования в Telegram-канале СпоRT 92% респондентов заявили, что будут поддерживать Иран в матче с США.

Игра пройдёт на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Главный судья встречи — Антонио Мигель Матеу Лаос из Испании.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее стали известны стартовые составы Ирана и США на матч ЧМ-2022.