Азмун выйдет в стартовом составе сборной Ирана на матч с США

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Ирана сыграет с командой США.

В составе Ирана с первых минут на поле выйдут: Бейранванд, Азмун, Голизаде, Мохаммади, Нуроллахи, Пуралиганджи, Резаян, Тареми, Хаджсафи, Хоссейни, Эззатоллахи.

За США сыграют: Тёрнер, Адамс, Веа, Дест, Картер-Викерс, Маккенни, Мусах, Пулишич, Рим, Робинсон, Сарджент.

Встреча между командами пройдёт в Дохе на стадионе «Эль-Тумама». Начало — в 22:00 мск.

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