Стали известны стартовые составы Англии и Уэльса на матч ЧМ-2022

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Англии сыграет с командой Уэльса.

В составе Англии с первых минут на поле выйдут: Пикфорд, Беллингем, Кейн, Магуайр, Райс, Рэшфорд, Стоунз, Уокер, Фоден, Хендерсон, Шоу.

За Уэльс сыграют: Уорд, Аллен, Ампаду, Бэйл, Джеймс, Дэвис, Мефам, Мур, Родон, Рэмзи, Уильямс.

Встреча между командами пройдёт в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Нидерланды победили Катар и вышли в 1/8 финала ЧМ с первого места в группе.