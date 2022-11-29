Тчуамени: я не считаю себя лидером сборной Франции, но у меня есть определённая роль
Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени ответил на вопрос, считает ли себя лидером команды.
«Я просто пытаюсь накопить как можно больше опыта. Появляется новое поколение. Не считаю себя лидером, но у меня есть определённая роль в команде», — цитирует Тчуамени Football Espana.
22-летний хавбек дебютировал за сборную Франции в 2021 году. Всего за национальную команду он провёл 16 матчей и отличился одним забитым мячом.
26 ноября сборная Франция обыграла команду Дании со счётом 2:1 в матче второго тура группового этапа и оформила выход в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение о характере нападающего Килиана Мбаппе.