Ван Гал — о плей-офф: к следующему этапу Нидерланды приступают с позитивным настроем

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Катара.

«К следующему этапу, который является самым важным, мы приступаем с позитивным настроем. Коди Гакпо молод и у него есть всё, чтобы стать большой звездой в будущем», — цитирует ван Гала Marca.

Встреча группы A проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

В составе сборной Нидерландов отличились Коди Гакпо (26-я минута) и Френки Де Йонг (49-я).

Нидерланды с семью очками заняли первое место в турнирной таблице и вышли в 1/8 финала. Катар с нулём очков оказался на четвёртой строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Дэви Классен был признан лучшим игроком матча Нидерланды — Катар.