Классен признан лучшим игроком матча Нидерланды — Катар
Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.
Лучшим игроком признан полузащитник нидерландской сборной Дэви Классен, который сделал результативную передачу Коди Гакпо на 26-й минуте матча.
Встреча группы A проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.
Нидерланды с семью очками заняли первое место в турнирной таблице и вышли в 1/8 финала. Катар с нулём очков расположился на четвёртой строчке и покинул чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что Катар первым проиграл три матча на домашнем ЧМ и установил антирекорд.