Классен признан лучшим игроком матча Нидерланды — Катар

Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Лучшим игроком признан полузащитник нидерландской сборной Дэви Классен, который сделал результативную передачу Коди Гакпо на 26-й минуте матча.

Встреча группы A проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

Нидерланды с семью очками заняли первое место в турнирной таблице и вышли в 1/8 финала. Катар с нулём очков расположился на четвёртой строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Катар первым проиграл три матча на домашнем ЧМ и установил антирекорд.