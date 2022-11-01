Тренер сборной Эквадора: очень разочарованы, у нас были другие ожидания

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Сенегала.

«Мы очень разочарованы, у нас были другие ожидания. Но боль от поражения не должна разрушить команду. Этот опыт нам поможет в будущем», — приводит слова Альфаро ESPN.

Встреча в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» в рамках чемпионата мира 2022 года завершилась со счётом 2:1 в пользу Сенегала.

Эквадор с четырьмя очками оказался на третьей строчке и вылетел из турнира.

Ранее сообщалось, что Калиду Кулибали был признан лучшим игроком матча Эквадор — Сенегал.