Талалаев: Азмун пока не готов показывать свои лучшие качества на ЧМ-2022

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев считает, что нападающему сборной Ирана Сердару Азмуну будет сложно стать героем своей команды на чемпионате мира — 2022.

«На сегодняшний день он не готов показывать свои лучшие качества на этом чемпионате. Когда ты получаешь травму и месяц до ЧМ не играешь, сложно претендовать на то, что ты будешь каким‑то явлением в команде», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

В матче третьего тура Иран встретится с командой США. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Главный судья встречи — Антонио Мигель Матеу Лаос из Испании.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что 92% читателей RT будут поддерживать Иран в матче с США.