L’Equipe: Бензема прибудет в расположение «Реала» 9 декабря

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема вернётся в расположение клуба 9 декабря.

Форвард прибудет в расположение мадридского клуба 9 декабря и приступит к индивидуальным тренировкам, сообщает L’Equipe.

29 ноября стало известно, что Бензема не вернётся в расположение сборной Франции после травмы четырёхглавой мышцы левого бедра. При этом он до сих пор входит в заявку национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

Ранее главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам сообщил, что не думает о возможном возвращении Бензема в расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре.