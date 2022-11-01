Коул — о Гакпо: после ЧМ-2022 он должен попасть в сферу интересов всех больших клубов

Бывший игрок сборной Англии Джо Коул считает, что нападающий Нидерландов Коди Гакпо после чемпионата мира должен попасть в сферу интересов всех больших клубов.

«Гакпо после чемпионата мира в Катаре должен попасть в сферу интересов всех больших клубов. Я знаю, что за ним наблюдают скауты и он будет в списке желаний каждого. Он выглядит как действительно сильный игрок», — приводит слова Коула ВВС.

Встреча группы A проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

В составе сборной Нидерландов отличились Коди Гакпо (26-я минута) и Френки Де Йонг (49-я).

Нидерланды с семью очками заняли первое место в турнирной таблице и вышли в 1/8 финала. Катар с нулём очков расположился на четвёртой строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее Классен признан лучшим игроком матча Нидерланды — Катар.