Сенегал стал третьей африканской сборной, выходившей из группы на двух чемпионатах мира

Сборная Сенегала одержала победу над командой Эквадора в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Встреча в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Алиу Сиссе.

Сенегал занял второе место в группе, набрав шесть очков, и вышел в 1/8 финала. Эквадор расположился на третьей строчке (четыре очка) и вылетел из турнира.

Таким образом, Сенегал стал третьей африканской сборной в истории, выходившей из группы на двух и более чемпионатах мира. Первой стала Нигерия (1994, 1998 и 2014). Второй — Гана (2006 и 2010).

Ранее Сенегал вышел в плей-офф ЧМ во второй раз в истории.