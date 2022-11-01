Сенегал обыграл Эквадор и пробился в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Сенегала одержала победу над командой Эквадора в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Встреча в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Алиу Сиссе.

У Сенегала мячи забили Исмаила Сарр (44-я минута, пенальти), Калиду Кулибали (70-я).

В составе Эквадора отличился Мойсес Кайседо (68-я).

Таким образом, Сенегал занял второе место в группе, набрав шесть очков, и вышел в 1/8 финала. Эквадор расположился на третьей строчке (четыре очка) и вылетел из турнира.

Ранее Нидерланды победили Катар и вышли в 1/8 финала ЧМ с первого места в группе.