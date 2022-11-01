Гуардадо — о словах Альвареса: я также бросил футболку Месси на пол

Капитан сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал конфликт между мексиканским боксёром Саулем Альваресом и футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Канело не знает, что такое раздевалка… Всё, что на полу, нужно стирать. Я также бросил футболку Лео на пол, чтобы они постирали её для меня», — приводит слова Гуардадо TN.

Напомним, что Альварес прокомментировал фотографию с Месси, который наступил на футболку сборной Мексики. Он заявил, что футболист должен молиться богу, чтобы боксёр его не нашёл.

Игра группы C проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лионеля Скалони.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро заступился за Месси после угроз Альвареса.