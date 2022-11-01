Агуэро заступился за Месси после угроз Альвареса

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро обратился к мексиканскому боксёру Саулю Альваресу, который ранее угрожал Лионелю Месси.

«Сеньор Канело, не ищите оправданий и проблем. Вы ничего не знаете о футболе и о том, что происходит в раздевалке. Футболки всегда лежат на полу после матчей из-за пота», — написал Альварес в соцсетях.

Он добавил, что Месси случайно задел футболку, пытаясь снять бутсы.

Напомним, что Альварес прокомментировал фотографию с Месси, который наступил на футболку сборной Мексики. Он заявил, что футболист должен молиться богу, чтобы боксёр его не нашёл.

Игра группы C проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лионеля Скалони.

Ранее агент Месси опроверг информацию о переходе аргентинца в «Интер Майами» в 2023 году.