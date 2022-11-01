Тренер сборной Дании: команда испытывает давление перед игрой с Австралией

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Австралии.

«Думаю, было бы неправильно и нечестно, если бы я не сказал, что есть давление. Но мы очень сплочённая команда, всё делаем вместе», — цитирует Юльманна ESPN.

Матч между сборными Дании и Австралии состоится 30 ноября. Игра начнётся в 18:00 мск.

После второго тура Дания с одним очком занимает третье место в турнирной таблице группы D. Австралия с тремя очками располагается на второй строчке.

Ранее Юльманн поделился эмоциями от матча второго тура с национальной командой Франции.