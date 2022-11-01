Тренер сборной Дании: нам некуда отступать, с нетерпением ждём финал с Австралией

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции.

«Мы с нетерпением ждём финал в среду. Мы постараемся вернуться на правильный путь. Нам некуда отступать, мы должны выиграть последний матч», — цитирует Юльманна RMC Sport.

Игра группы D проходила на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Дидье Дешама.

В составе сборной Франции отличился Килиан Мбаппе (61-я и 86-я минуты). У Дании единственный мяч забил Андреас Кристенсен (68-я).

После второго тура Франция с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице. Дания с одним очком располагается на третьей строчке.

Ранее Дешам поделился эмоциями от матча с Данией.