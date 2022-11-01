Дешам: сборная Франции находится в идеальном положении

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Дании.

«У нас очень высокие шансы занять первое место, потому что наша разница мячей намного лучше, чем у Австралии, так что мы находимся в идеальном положении. Первая цель достигнута», — цитирует Дешама RMC Sport.

Игра группы D проходила на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Франции отличился Килиан Мбаппе (61-я и 86-я минуты). У Дании единственный мяч забил Андреас Кристенсен (68-я).

После второго тура Франция с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице. Дания с одним очком располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Франция впервые в истории выиграла шесть матчей подряд на чемпионате мира.