Сборная Франции одержала победу в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Дании.

Игра второго тура группы D завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Дидье Дешама. Таким образом, команда Франция впервые в истории выиграла шесть матчей подряд на чемпионате мира. Последней сборной, которой это удавалось, была Испания в 2010 году.

Франция, заработав шесть очков, гарантировала себе путёвку на выход в 1/8 финала мундиаля. Дания с одним очком занимает третье место.

Ранее сообщалось, что сборная Франции гарантировала себе путёвку на выход в 1/8 финала ЧМ-2022.





