Куртуа опроверг слухи о конфликтах в сборной Бельгии

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отреагировал на информацию о конфликтах в национальной команде.

«Сейчас никто не счастлив, но мы думаем, что победим во вторник и пройдём дальше. Это футбол, случиться может всё, но мы отдадим все силы. Эти статьи о конфликтах в сборной Бельгии ложь. Проблема в том, что люди всегда все воспринимают за правду», — приводит слова Куртуа RMC Sport.

По информации L'Equipe, Кевин де Брёйне не общается с Тибо Куртуа, а Эден Азар — с Леандро Троссардом. Ромелу Лукаку также не поддерживает отношения с Мишей Батшуайи.

Марокко обыграло Бельгию во втором туре ЧМ-2022. Встреча проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Лукаку остановил ссору Азара, Вертонгена и Де Брёйне в сборной Бельгии.