L'Equipe: Лукаку остановил ссору Азара, Вертонгена и Де Брёйне в сборной Бельгии

Игроки сборной Бельгии по футболу поссорились между собой по ходу чемпионата мира в Катаре.

По информации L'Equipe, Кевин де Брёйне не общается с Тибо Куртуа, а Эден Азар — с Леандро Троссардом. Ромелу Лукаку также не поддерживает отношения с Мишей Батшуайи. Отмечается, что Лукаку вмешался в конфликт де Брёйне, Азара и Яна Вертонгена. Форвард сумел остановить перепалку между игроками.

Марокко обыграло Бельгию во втором туре ЧМ-2022. Встреча проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 2:0.

Сборная Марокко набрала четыре очка и поднялась на второе место в турнирной таблице группы F. Бельгия с тремя очками расположилась на второй строчке.

Ранее Роберто Мартинес заявил, что мнение де Брёйне о старости команды не привело к поражению от Марокко.