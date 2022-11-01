Мартинес: мнение де Брёйне о старости команды не привело к поражению от Марокко

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о поражении от команды Марокко в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Мы все профессионалы. Знаем, как не обращать внимания на то, что сказано. Я видел, как команда была сосредоточена. Внутри здоровая атмосфера, все усердно работали. Не думаю, что какой-либо комментарий может повлиять на наш результат или качество игры», — цитирует Мартинеса ТАСС.

Он подчеркнул, что когда сборная участвует в чемпионате мира, то её игроки должны говорить со средствами массовой информации часами каждый день.

«90% вещей воспринимается положительно, но затем случается момент, когда вы получаете одну или две строки, которые не вписываются в контекст», — добавил Мартинес.

Де Брёйне накануне заявил, что у сборной Бельгии нет шансов на победу на турнире, потому что она «слишком стара». Средний возраст стартового состава команды превышает 30 лет.

Марокко обыграло Бельгию во втором туре ЧМ-2022. Встреча проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 2:0.

Сборная Марокко набрала четыре очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы F. Бельгия с тремя очками расположилась на второй строчке.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе вспыхнули беспорядки после поражения Бельгии от Марокко на ЧМ-2022.