AP: в Брюсселе вспыхнули беспорядки после поражения Бельгии от Марокко на ЧМ-2022

В центре Брюсселя начались беспорядками после поражения сборной Бельгии от команды Марокко в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

По окончании встречи десятки человек в центре столицы Бельгии начали зажигать пиротехнику и бросать в автомобили булыжники, сообщает AP.

Полиции пришлось оцепить несколько центральных районов города, а также применить водомёты и слезоточивый газ для разгона толпы. Количество задержанных не уточняется.

Марокко обыграло Бельгию на ЧМ-2022. Встреча проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 2:0.

В составе сборной Марокко отличились Абдельхамид Сабири (73-я минута), Хаким Зиеш (92-я (90 + 2)).

Сборная Марокко набрала четыре очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы F. Бельгия с тремя очками расположилась на второй строчке.

Ранее гол Фуллера принёс Коста-Рике победу над Японией на ЧМ-2022.