Покинувший расположение сборной Камеруна на ЧМ голкипер Онана выступил с обращением

Камерунский вратарь Андре Онана прокомментировал свой отъезд из национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Вчера мне не разрешили быть на поле в матче с Сербией, чтобы помочь Камеруну, как я делаю всегда, чтобы достичь поставленных целей. Я вложил все свои усилия и энергию в поиск решений ситуации, с которой часто сталкивается футболист, но с другой стороны ничего не было. Все мои силы и мысли с товарищами по команде», — написал Онана в социальных сетях.

28 ноября Андре Онана был отстранён от команды перед матчем со сборной Сербии (3:3).

Команда Сербии (одно очко) занимает четвёртое место в турнирной таблице группы G. Камерун (одно) расположился на третьем.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности конфликта между Онана и тренером Камеруна Сонгом.