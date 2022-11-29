Football Espana: раскрыты подробности конфликта между Онана и тренером Камеруна Сонгом

Между вратарём сборной Камеруна Андре Онана и главным тренером Ригобером Сонгом возникла ссора из-за его расположения на поле.

Сонг хотел, чтобы Онана больше отдавал длинные передачи, а не возился с мячом. Тренер попросил вратаря быть более осторожным в своей игре и оставаться глубже, но Онана отказался, , сообщает Football Espana.

28 ноября Андре Онана был отстранён от команды перед матчем со сборной Сербии (3:3).

Команда Сербии (одно очко) занимает четвёртое место в турнирной таблице группы G. Камерун (одно) расположился на третьем.

Ранее сообщалось, что Онана покинул расположение сборной Камеруна на чемпионате мира.