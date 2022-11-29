La Gazzetta: вратарь Онана покинул расположение сборной Камеруна на чемпионате мира

Вратарь Андре Онана принял решение покинуть расположение национальной команды Камеруна на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Онана покинул расположение сборной из-за разногласий с главным тренером команды Ригобером Сонгом и национальной федерацией футбола.

28 ноября Андре Онана был отстранён от команды перед матчем со сборной Сербии (3:3).

Команда Сербии (одно очко) занимает четвёртое место в турнирной таблице группы G. Камерун (одно) расположился на третьем.

Ранее сборная Камеруна выступила с заявлением об отстранении Онаны.