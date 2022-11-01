Сборная Камеруна выступила с заявлением об отстранении Онана

Сборная Камеруна выступила с официальным заявлением по поводу отстранения вратаря команды Андре Онана.

«По решению Ригобера Сонга, тренера сборной Камеруна, игрок Андре Онана временно отстранён от участия в матчах по дисциплинарным причинам», — говорится в сообщении.

28 ноября Андре Онана был отстранён от команды перед матчем со сборной Сербии (3:3).

Команда Сербии (одно очко) занимает четвёртое место в турнирной таблице группы G. Камерун (одно) расположился на третьем.

Ранее сообщалось, что матч между Камеруном и Сербией вошёл в историю чемпионатов мира.