Мостовой: не буду скучать по российскому футболу — ещё успеет надоесть

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал тему зимней паузы в чемпионате России.

«Скажу честно — не буду скучать по российскому футболу. Сейчас идёт интересный чемпионат мира. После чемпионата мира вернутся европейские чемпионаты, поэтому не заскучаем. Российский футбол ещё успеет надоесть», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре проходит с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Сборные Португалии, Бразилии и Франции вышли в плей-офф турнира.

Ранее главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам сообщил, что не думает о возможном возращении нападающего Карима Бензема в расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре.