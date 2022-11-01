Канчельскис: любой команде за счастье иметь такого полузащитника, как Каземиро

Бывший сборной России Андрей Канчельскис оценил игру полузащитника национальной команды Бразилии Каземиро на чемпионате мира в Катаре.

«Я считаю его игроком очень высокого уровня. Таких мало. Любой команде за счастье иметь такого полузащитника, как он», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Каземиро забил единственный гол в матче второго тура с командой Швейцарии. Он стал лучшим игроком встречи.

Сборная Бразилии, набрав шесть очков, досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира.

Ранее Мурат Якин подвёл итоги матча второго тура с командой Бразилии.