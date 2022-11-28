Главный тренер сборной Швейцарии о матче с Бразилией: очки выскользнули из наших рук

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвёл итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре с командой Бразилии.

«На протяжении долгого времени казалось, что наш план на игру работает, мы её контролировали. Результат разочаровывающий, очки выскользнули из наших рук», — цитирует Якина Reuters.

Встреча в Дохе на стадионе «974» завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, подопечные Тите досрочно вышли в плей-офф турнира. Сборная Франции стала первой командой, квалифицировавшейся в 1/8 финала.

Ранее полузащитник Каземиро признан лучшим игроком матча Бразилия — Швейцария.