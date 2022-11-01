Каземиро признан лучшим игроком матча Бразилия — Швейцария

Полузащитник Каземиро забил единственный гол в матче Бразилия — Швейцария в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Футболист был признан лучшим игроком матча.

Встреча в Дохе на стадионе «974» завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, подопечные Тите досрочно вышли в плей-офф турнира. Сборная Франции стала первой командой, квалифицировавшейся в 1/8 финала.

Ранее Бразилия стала первой командой, не проигравшей в 17 матчах группового этапа ЧМ подряд.