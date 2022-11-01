Саутгейт: Бэйл способен блистать в важные моменты

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Уэльса.

«Мы знаем, что Бэйл способен блистать в важные моменты, как в штрафной, так и за её пределами», — цитирует Саутгейта Marca.

Игра между командами пройдёт 29 ноября в Аль-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али». Начало — в 22:00 мск.

Англия лидирует в группе B, набрав четыре очка. Уэльс — четвёртый (ноль очков).

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