Роналду — о первом голе в ворота Уругвая: мяч коснулся меня

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что автором первого гола в матче с Уругваем (2:0) является он.

«Касание было. Мяч коснулся меня», — сказал Роналду после финального свистка.

Первый гол португальской команды на 54-й минуте изначально был записан на форварда Криштиану Роналду, но позже автором мяча указали Бруну Фернандеша.

Подопечные Фернанду Сантуша набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф мундиаля.

Ранее Губерниев призвал вернуть гол Роналду, потому что его волосы коснулись мяча.