Губерниев: верните гол Роналду, волосы были задействованы

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с первым голом сборной Португалии в матче второго тура с командой Уругвая (2:0) на чемпионате мира в Катаре.

«Верните гол Криштиану! Волосы были задействованы!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Первый гол португальской команды на 54-й минуте изначально был записан на форварда Криштиану Роналду, но позже автором мяча указали Бруну Фернандеша.

Подопечные Фернанду Сантуша набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф мундиаля.

Ранее сообщалось, что Фернандеш признан лучшим игроком матча Португалия — Уругвай.