Фернандеш признан лучшим игроком матча Португалия — Уругвай

Сборная Португалии одержала победу над командой Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш оформил дубль в матче с уругвайской командой.

Таким образом, подопечные Фернанду Сантуша набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф мундиаля.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе команды над сборной Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.