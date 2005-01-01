Фернандеш признан лучшим игроком матча Португалия — Уругвай
Сборная Португалии одержала победу над командой Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш оформил дубль в матче с уругвайской командой.
Таким образом, подопечные Фернанду Сантуша набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф мундиаля.
Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе команды над сборной Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.