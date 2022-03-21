Роналду о выходе Португалии в плей-офф: мы сражаемся, и поэтому наша мечта жива

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе команды над сборной Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Отличная работа, ребята! Столкнувшись с противником с богатой историей, мы показали нашу силу и качество игры. Идём дальше! Мы сражаемся, и поэтому наша мечта жива! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в Instagram*.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 2:0. Дублем отметился полузащитник Бруно Фернандеш.

Таким образом, подопечные Фернанду Сантуша набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф мундиаля.

Ранее сообщалось, что Португалия в третий раз в истории сборной выиграла первые два матча на ЧМ.

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