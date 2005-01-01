Португалия в третий раз в истории сборной выиграла первые два матча на ЧМ

Сборная Португалии одержала победу над командой Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Подопечные Фернанду Сантуша обыграли уругвайскую сборную со счётом 2:0. В матче первого тура Португалия одержала победу над Ганой (3:2).

Ранее португальской сборной удавалось выиграть первые два матча на чемпионате мира в 1966 и 2006 годах.

Команда Португалии набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира 2022 года.

Ранее Пепе стал самым возрастным игроком в истории сборной Португалии на чемпионатах мира.